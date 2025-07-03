Пенсионер, который обманул природу: 7 странных привычек, от которых молодеешь

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Марк Сиссон - человек-легенда. В 71 год он не просто бодр — он по-настоящему заряжен энергией, подтянут и полон драйва. Его фото в Instagram легко перепутать с фото 40-летнего тренера. А ведь в прошлом он — профессиональный триатлет, участник "Айронмена" и марафонец, а сегодня — популярный блогер и автор книг о здоровье и долголетии.

Пенсионер
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пенсионер

Фото без футболки как мотивация

Один из нестандартных советов Сиссона — регулярно фотографироваться без одежды по пояс.

"Чем чаще ты видишь своё тело со стороны, тем больше это тебя мотивирует", — объясняет он.

Если ты уже в форме — захочется её сохранить. А если нет — самое время признать это перед собой и начать что-то менять. Без самобичевания, но с трезвым взглядом.

С чего начать: семь шагов к вечной молодости

Марк настаивает — не нужно врываться в новую жизнь с места в карьер. Начните с одного шага и добавляйте остальные постепенно. Даже пара изменений может серьёзно повлиять на качество жизни. Вот его система:

Пропустите завтрак — организм скажет спасибо

Завтрак, по мнению Сиссона, вовсе не "главный приём пищи", как нас учили. Это миф, подкреплённый интересами производителей хлопьев, батончиков и "полезных" каш.

Он советует есть не раньше 13:00 — к этому моменту тело окончательно просыпается, и пища усваивается эффективнее. Главное — чтобы в приёме пищи было достаточно белка.

Главный приём пищи — обед, и он должен быть сытным

Сам Марк ест примерно в 16:00. Именно на обед, по его системе, должно приходиться до 70% дневной нормы калорий.

Меню может быть любым, главное — без фанатизма и "читмилов" на каждом шагу. Марк поддерживает кето-диету и идею метаболической гибкости, когда организм умеет использовать и жир, и углеводы в качестве топлива.

"Чем гибче метаболизм, тем легче сжигать жир и сохранять энергию", — говорит он.

Никаких перекусов

Даже если это "полезный батончик" или "пара орешков" — нет.

"Желудок — это как мышцы. Его надо тренировать, а не забивать каждые два часа", — поясняет Сиссон.

Он утверждает, что перекусы сбивают пищеварение и могут добавить 10-20% лишних калорий. А ещё - не дают кишечнику отдохнуть. Лучше два плотных приёма пищи — и ничего между ними.

Осторожнее со специями и алкоголем

Еда должна быть не "вкусной до потери контроля", а сбалансированной. Некоторые специи, особенно острые, могут сильно разогнать аппетит. Алкоголь и сладости обманывают чувство голода, а затем вызывают жёсткий откат, когда ешь уже просто чтобы "заткнуть" тело.

Движение — это жизнь. Буквально

Сиссон советует активно двигаться каждый день — но без обязательных походов в спортзал.

"10 тысяч шагов в день — мой минимум. Не важно, кто ты: студент, бабушка или айтишник", — рассказывает Марк.

Физическая активность — это не только бег и штанга. Подойдут прогулки, работа в саду, игра с детьми, плавание. Главное — не сидеть.

Стресс — это лишний вес

По мнению Сиссона, хронический стресс подрывает здоровье не меньше плохого питания. Он вызывает переедание, нарушает сон и сжигает нервную систему. Просто почаще быть наедине с собой — секрет в тишине.

Сон — главный детокс и источник молодости

Без полноценного сна все остальные усилия обнуляются.

Сиссон советует спать 7-9 часов, и не просто валяться, а именно глубоко и без перебоев. Перед сном — минимум света, никаких экранов и тяжёлой еды. Лучше — книжка и тишина.

Уточнения

Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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