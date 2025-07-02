Европейское равноправие: в Дании будут призывать женщин в армию наравне с мужчинами

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

В Дании женщин будут призывать на военную службу наравне с мужчинами. Новые правила распространяются на гражданок, достигших 18-летнего возраста после 1 июля.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Копенгаген, Дания

Им нужно зарегистрироваться в системе для оценки пригодности к службе. До этого женщины могли служить только добровольно.

Новый закон объясняют "угрозой с Востока".

Обычно в Дании сначала набирают добровольцев, остальные места заполняются по жребию. В прошлом году 24 процентов новобранцев составляли женщины-добровольцы. Служить они будут 11 месяцев.

Сначала призывники будут проходить пять месяцев базовой подготовки, затем последует основная служба.

Уточнения

Да́ния (дат. Danmark [ˈtænmɑk]), официально — Короле́вство Да́ния (дат. Kongeriget Danmark [ˈkʰɔŋəʁiːð̩ ˈtænmɑk]) — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.

