Европейское равноправие: в Дании будут призывать женщин в армию наравне с мужчинами

В Дании женщин будут призывать на военную службу наравне с мужчинами. Новые правила распространяются на гражданок, достигших 18-летнего возраста после 1 июля.
Им нужно зарегистрироваться в системе для оценки пригодности к службе. До этого женщины могли служить только добровольно.
Новый закон объясняют "угрозой с Востока".
Обычно в Дании сначала набирают добровольцев, остальные места заполняются по жребию. В прошлом году 24 процентов новобранцев составляли женщины-добровольцы. Служить они будут 11 месяцев.
Сначала призывники будут проходить пять месяцев базовой подготовки, затем последует основная служба.
Да́ния (дат. Danmark [ˈtænmɑk]), официально — Короле́вство Да́ния (дат. Kongeriget Danmark [ˈkʰɔŋəʁiːð̩ ˈtænmɑk]) — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.
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