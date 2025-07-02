Немецкий блогер разбогател на палестинском горе: он купил себе Rolex и несколько дорогих авто

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Немецкий блогер арабского происхождения Абдель Хамид в суде Дюссельдорфа рассказал, как ему удалось обмануть тысячи людей, которые хотели помочь палестинцам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деньги в банке

С 2021 по 2024 год блогер провел 37 сборов денег "на помощь палестинцам в Газе". Однако большую часть собранных денег он потратил на свои "хотелки", а не на благотворительность. Несколько тысяч евро ушли "в его карман". Хамид купил себе несколько дорогих машин, модную одежду и часы Rolex. За 4 года он растранжирил около €497 тысяч.

Кроме того, Хамид получал от властей Германии социальные пособия от местного центра занятости. Он не работал, а о его тайном заработке никто не знал.

Блогеру грозит тюремное заключение.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

