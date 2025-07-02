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Санкционный занавес рухнул: США открыли двери для российских денег

1:17
Мир

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение временно приостановить действие санкций в отношении ряда российских организаций, что может существенно изменить характер финансовых взаимодействий между странами.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Как стало известно, ограничения будут сняты до 19 декабря 2025 года, что открывает перспективы для возобновления операций между американскими компаниями и крупными банками России, а также их дочерними структурами. Особое внимание уделяется сотрудничеству в области гражданских ядерных проектов, где взаимодействие ранее было затруднено из-за санкционного режима.

Среди организаций, которые получили временное освобождение от ограничений, значатся ключевые финансовые институты России.

В их число входят Центральный банк РФ, "Газпромбанк", Внешэкономбанк, а также такие крупные игроки, как "Сбербанк", "ВТБ", "Альфа-Банк" и "Росбанк".

Кроме того, в список вошли "Совкомбанк", "Банк Открытие", "Банк Зенит" и "Банк Санкт-Петербург". Этот шаг может стать важным сигналом для международного бизнес-сообщества, особенно в условиях глобальной экономической нестабильности.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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