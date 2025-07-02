Санкционный занавес рухнул: США открыли двери для российских денег

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение временно приостановить действие санкций в отношении ряда российских организаций, что может существенно изменить характер финансовых взаимодействий между странами.
Как стало известно, ограничения будут сняты до 19 декабря 2025 года, что открывает перспективы для возобновления операций между американскими компаниями и крупными банками России, а также их дочерними структурами. Особое внимание уделяется сотрудничеству в области гражданских ядерных проектов, где взаимодействие ранее было затруднено из-за санкционного режима.
Среди организаций, которые получили временное освобождение от ограничений, значатся ключевые финансовые институты России.
В их число входят Центральный банк РФ, "Газпромбанк", Внешэкономбанк, а также такие крупные игроки, как "Сбербанк", "ВТБ", "Альфа-Банк" и "Росбанк".
Кроме того, в список вошли "Совкомбанк", "Банк Открытие", "Банк Зенит" и "Банк Санкт-Петербург". Этот шаг может стать важным сигналом для международного бизнес-сообщества, особенно в условиях глобальной экономической нестабильности.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.
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