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Прощай, русский: Азербайджан закрывает все русскоязычные школы

1:24
Мир

В Азербайджане начинается процесс постепенного закрытия школ с русскоязычным обучением, что уже вызвало волну обсуждений среди родителей. Об этом пишет EADaily.

Баку, Азербайджан
Фото: commons.wikimedia.org by Okinawa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Баку, Азербайджан

Как сообщает издание Oxu.Az, в чаты WhatsApp, связанные с образовательными учреждениями, начали поступать уведомления о предстоящих изменениях.

Согласно информации, процесс закрытия будет проходить поэтапно, чтобы обеспечить плавный переход. Издание отмечает, что такие меры направлены на усиление роли азербайджанского языка в системе образования и создание единого образовательного пространства для всех граждан страны.

Планируется, что в течение ближайших трёх лет школы, где преподавание велось на русском языке, полностью перейдут на использование азербайджанского языка. Для поддержки этого процесса будут организованы специальные курсы повышения квалификации для педагогов, чтобы они могли адаптироваться к новым требованиям.

Эти изменения вызывают множество вопросов о будущем образования в стране, влиянии на качество обучения и сохранении культурного разнообразия. Для многих родителей и учеников это решение стало неожиданностью, и теперь обществу предстоит оценить, как оно скажется на подрастающем поколении.

Уточнения

Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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