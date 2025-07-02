Трамп купил молчание: США скрывает правду о первой леди Франции

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Скандальная теория о гендерной принадлежности супруги президента Франции Брижит Макрон дошла до самых высоких кабинетов власти в США.

Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эммануэль и Брижит Макрон

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, известная своими провокационными заявлениями, поделилась на своём YouTube-канале подробностями неожиданного общения с Дональдом Трампом. По её словам, бывший президент США не только пытался убедить её отказаться от распространения слухов, но и предложил финансовую компенсацию за молчание. Материал об этом публикует Царьград.

Оуэнс рассказала, что Трамп связался с ней, чтобы попросить не развивать тему, связанную с Брижит Макрон. Она отметила, что к американскому лидеру с подобной просьбой ранее обращался сам Эммануэль Макрон во время своего визита в Белый дом. В ходе телефонного разговора Трамп, по словам журналистки, уверял, что лично встречался с супругой французского президента и не сомневается в её женской идентичности, ссылаясь на совместный обед на Эйфелевой башне.

Кроме того, Оуэнс сообщила, что Трамп объяснил своё вмешательство желанием сохранить хорошие отношения с главой Франции. Однако, как утверждает журналистка, она располагает данными о том, что Брижит Макрон якобы консультировалась у врача, специализирующегося на операциях по смене пола. В ответ на это, по словам Оуэнс, Трамп предложил ей сделку: прекратить распространять слухи в обмен на оплату эксклюзивного интервью.

Завершая свой рассказ, журналистка предположила, что её популярность, вероятно, достигла значительных высот, если сам президент США лично просит её о таких услугах. Эта история вызвала бурные обсуждения в сети, поднимая вопросы о границах свободы слова, влиянии конспирологических теорий и роли высокопоставленных лиц в их сдерживании.

Уточнения

Брижи́т Мари́-Клод Макро́н — французский общественный деятель, супруга 25-го президента Франции Эмманюэля Макрона.

