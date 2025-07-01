Трансгендеры* в Шотландии могут выбирать пол полицейского, который будет их досматривать

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В Шотландии представители ЛГБТ* (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) получили право выбирать пол полицейского при обыске разных частей тела.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Мигалка

Верхнюю и нижнюю части тела задержанных смогут обыскивать полицейские разных полов. Это нововведение власти объяснили обязанностями в соответствии с Законом о равенстве и Законом о правах человека.

"Я бы попросила полицию проводить обыски только с участием одного пола — иначе женщины будут в опасности", — сказала глава организации Let Women Speak Келли-Джей Кин.

Активистам такие правила не нравятся, они считают, что новыми правилами некоторые могут воспользоваться для получения удовольствия.

*ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

Уточнения

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском кельтском — Alba) — страна, занимающая всю северную часть Великобритании и граничащая по суше с Англией.

