Трансгендеры* в Шотландии могут выбирать пол полицейского, который будет их досматривать

В Шотландии представители ЛГБТ* (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) получили право выбирать пол полицейского при обыске разных частей тела.
Верхнюю и нижнюю части тела задержанных смогут обыскивать полицейские разных полов. Это нововведение власти объяснили обязанностями в соответствии с Законом о равенстве и Законом о правах человека.
"Я бы попросила полицию проводить обыски только с участием одного пола — иначе женщины будут в опасности", — сказала глава организации Let Women Speak Келли-Джей Кин.
Активистам такие правила не нравятся, они считают, что новыми правилами некоторые могут воспользоваться для получения удовольствия.
*ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском кельтском — Alba) — страна, занимающая всю северную часть Великобритании и граничащая по суше с Англией.
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