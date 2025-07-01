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Криминальный отпуск: китаец угнал 8 авто, чтобы не покупать билет на самолет

0:45
Мир

Китаец Чен из провинции в КНР поехал путешествовать в конце мая этого года по стране. Когда нужно было возвращаться домой, билет на самолет показался ему слишком дорогим. Тогда Чен придумал способ, как сэкономить.

иллюминатор на самолёте
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
иллюминатор на самолёте

Он решил добраться домой на угнанных автомобилях. Чен забирал машины прямо из автосалонов по ночам, а также взламывал старые авто на пустых парковках.

С июня грабитель проехал через 7 городов на 8 разных машинах, каждый раз бросая авто, когда заканчивался бензин.

Полицейские поймали и арестовали угонщика.

South China Morning Post пишет, что все похищенные автомобили были возвращены.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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