Криминальный отпуск: китаец угнал 8 авто, чтобы не покупать билет на самолет

Китаец Чен из провинции в КНР поехал путешествовать в конце мая этого года по стране. Когда нужно было возвращаться домой, билет на самолет показался ему слишком дорогим. Тогда Чен придумал способ, как сэкономить.
Он решил добраться домой на угнанных автомобилях. Чен забирал машины прямо из автосалонов по ночам, а также взламывал старые авто на пустых парковках.
С июня грабитель проехал через 7 городов на 8 разных машинах, каждый раз бросая авто, когда заканчивался бензин.
Полицейские поймали и арестовали угонщика.
South China Morning Post пишет, что все похищенные автомобили были возвращены.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
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