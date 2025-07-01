Самую высокую башню из домино построили рекордсмены в США

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В США побит рекорд, Лили Хевеш и еще 10 фанатам домино удалось за пять дней построить конструкцию высотой около 10 метров.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domino.jpg by Adrià Ariste Santacreu Домино

Башню возвели в Национальном строительном музее Вашингтона. Она превзошла предыдущую постройку-рекордсменку больше чем на 10 сантиметров, пишет KP. RU.

После этого "строители" запустили плюшевую белку в верхушку башни, чтобы домино эффектно упало.

Уточнения

Домино́ — настольная игра, в процессе которой выстраивается цепь костяшек («костей», «камней»), соприкасающихся половинками с одинаковым количеством точек, обозначающим число очков.

