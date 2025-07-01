Самую высокую башню из домино построили рекордсмены в США

В США побит рекорд, Лили Хевеш и еще 10 фанатам домино удалось за пять дней построить конструкцию высотой около 10 метров.
Башню возвели в Национальном строительном музее Вашингтона. Она превзошла предыдущую постройку-рекордсменку больше чем на 10 сантиметров, пишет KP. RU.
После этого "строители" запустили плюшевую белку в верхушку башни, чтобы домино эффектно упало.
Домино́ — настольная игра, в процессе которой выстраивается цепь костяшек («костей», «камней»), соприкасающихся половинками с одинаковым количеством точек, обозначающим число очков.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.