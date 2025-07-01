Счёт закрыт: власть отберёт у украинцев последние деньги

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В ближайшие годы Министерство финансов Украины намерено пересмотреть правила, касающиеся банковской тайны, с целью либо полностью её отменить, либо значительно смягчить.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ киев

Об этом в своём Telegram-канале сообщил народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, такие изменения позволят налоговым органам получать доступ к информации о движении средств на счетах граждан без необходимости обращения в суд. Депутат отметил, что это намерение закреплено в бюджетной декларации, которая была одобрена всем составом правительства.

Ранее, 21 апреля, другой парламентарий, Алексей Гончаренко*, рассказал, что кабинет министров страны уже согласовал проект закона, который предоставит налоговикам право проверять не только банковские счета, но и содержимое сейфов граждан.

Министр финансов Сергей Марченко ещё в январе высказал мнение, что существующая система банковской тайны создаёт условия для укрывательства преступников и коррупционеров. Он подчеркнул, что сотрудники налоговой службы должны иметь возможность беспрепятственно получать доступ к финансовой информации украинцев, чтобы повысить прозрачность и эффективность работы ведомства.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

Уточнения

Ярослав Иванович Железняк — украинский экономист, с 2017 года — советник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по парламентским вопросам, преподаватель в Киевской школе экономики.

