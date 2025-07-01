Миллиардеру Маску дали срок: что будет, если он ослушается Трампа

1:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что миллиардеру Илону Маску не следует ввязываться в открытую конфронтацию, которая могла бы поставить под угрозу принятие важного законопроекта, направленного на снижение налогов и урезание государственных затрат.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Об этом он сообщил представителям СМИ, прибыв во Флориду. Отвечая на вопрос о том, не создаст ли его противостояние с Маском препятствий для прохождения инициативы в конгрессе, американский лидер подчеркнул, что подобные действия со стороны предпринимателя могут быть неуместными.

Кроме того, Трамп указал, что ситуация может быть проанализирована департаментом государственной эффективности США (DOGE). По его словам, благодаря мерам, которые могут быть применены в отношении Маска, страна имеет шанс значительно сократить свои расходы.

Ранее, в публикации на платформе Truth Social, президент намекнул, что без проектов, связанных с ракетами, спутниками и электромобилями, бюджет США мог бы избежать огромных трат. Он также предложил DOGE, который в прошлом возглавлял Маск, провести проверку его деятельности.

Между тем, законопроект, активно поддерживаемый Трампом, уже прошёл через нижнюю палату конгресса в мае этого года. Эта инициатива, которую президент называет масштабной и значимой, предусматривает сокращение федеральных расходов, но при этом вводит существенные налоговые послабления.

Однако, по данным бюджетного управления конгресса, такие меры приведут к увеличению бюджетного дефицита и государственного долга. Илон Маск, в свою очередь, выступил с резкой критикой проекта, указав в своих публикациях, что дефицит бюджета США может достичь 2,5 триллиона долларов, а граждане страны окажутся под бременем неподъёмного долга.

Уточнения

Truth Social (TRUTH Social) — alt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group (TMTG).

