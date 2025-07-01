Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чистейшие пляжи у Монцы — но одна угроза может испортить день
Горы под океаном, рыбы-призраки и исчезнувшие камеры — что скрывает Бездна Челленджера
Секрет роскошных нарядов Кадышевой: за один костюм она платит сумму, которая вас удивит
ФСБ обвинила ВСУ в применении химоружия — выявлены новые факты в зоне СВО
Дороже золота: ФАС заинтересовалась новой строчкой прибыли аэропорта Пулково
Счёт закрыт: власть отберёт у украинцев последние деньги
Группа крови и инсульт: шокирующее открытие ученых — кто в зоне риска
Миллиардеру Маску дали срок: что будет, если он ослушается Трампа
Заводской спецназ: УАЗ спасает автомобили на передовой

Тревожный звоночек из Белого дома: Америка пристально следит за движением в Сумской области

0:54
Мир

Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил повышенное внимание к событиям, разворачивающимся в Сумской области.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

В беседе с представителями СМИ он подчеркнул, что ситуация находится под его пристальным наблюдением. Отвечая на вопрос о том, какова будет реакция на потенциальное усиление позиций российских вооружённых сил в этом регионе, американский лидер отметил, что дальнейшее развитие событий станет предметом тщательного анализа.

Его слова вызвали широкий резонанс, поскольку интерес к происходящему в Сумской области со стороны главы Белого дома может сигнализировать о возможных изменениях в международной политике.

На фоне нарастающего напряжения в регионе многие задаются вопросом, какие шаги могут последовать в ближайшем будущем и как это отразится на глобальной арене.

Уточнения

Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Эффект страха: спустя 50 лет мы поняли, кто настоящий хищник
Домашние животные
Эффект страха: спустя 50 лет мы поняли, кто настоящий хищник Аудио 
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Домашние животные
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес Аудио 
Водитель и шофёр — не одно и то же: скрытое различие
Авто
Водитель и шофёр — не одно и то же: скрытое различие Аудио 
Популярное
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей

Пять моделей, на которые лучше не смотреть даже по акции — запчастей нет, перепродажа мучительна, а в салоне будто 2010 год. Уж лучше Веста!

Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Последние материалы
Пыль исчезает за секунды: волшебное средство для листьев фиалок из холодильника
Великолепную стойкость проявляет наша советская пехота в борьбе против танков врага… — писала газета Знамя Родины 1 июля 1942 года
Почему крепость вина не соответствует этикетке: факты от сомелье
Красный шлам ожил: отходам алюминия нашли новое применение
США торопят Китай с поставками редкоземов
С 1 июля плата за ЖКХ пойдет вверх — ФАС заявила, что будет держать всё под контролем
Забудьте о Мальдивах: этот пляж в Сардинии вас удивит
Как выбрать идеальные беговые кроссовки: от стопы до амортизации
Секретный обмен: известно, что США предложили Китаю взамен на редкоземельные металлы
Британцы готовят провокацию: Россия нанесла упреждающий удар по русофобам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.