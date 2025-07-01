Секретный обмен: известно, что США предложили Китаю взамен на редкоземельные металлы

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Американские власти выразили надежду на то, что Китай ускорит поставки редкоземельных металлов, которые являются частью ранее достигнутых торговых договорённостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг США и Китай

Об этом в беседе с журналистами телеканала Fox News сообщил министр финансов США Скотт Бессент. Он отметил, что хотя поставки редкоземельных магнитов продолжаются, их объёмы значительно сократились по сравнению с периодом до 4 апреля. Тем не менее, в Вашингтоне сохраняют уверенность в том, что Пекин выполнит свои обязательства в полном объёме.

Министр также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп активно работает над заключением торговых соглашений с различными странами, включая Китай и Индию. По его мнению, такие шаги направлены на создание более справедливой системы мировой торговли, которая будет учитывать интересы американцев.

Кроме того, стало известно, что 25 июня глава Белого дома подписал торговое соглашение с Китаем, а в ближайшее время ожидается аналогичный договор с Индией. Согласно этим договорённостям, Пекин обязуется поставлять в США редкоземельные металлы и другие ресурсы в полном объёме и в авансовом порядке.

В свою очередь, Вашингтон должен выполнить свои обязательства, в том числе обеспечить доступ китайских студентов к обучению в американских колледжах и университетах.

Уточнения

Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.

