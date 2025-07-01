Алиев играет с Россией ва-банк: Азербайджан стал щитом НАТО на Кавказе

Азербайджан в последние годы демонстрирует все более уверенную и напористую внешнюю политику, что, по мнению аналитиков, не должно вызывать удивления. Об этом пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Okinawa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Баку, Азербайджан

Любое государство строит свою стратегию, опираясь на имеющиеся ресурсы и возможности, и в случае Азербайджана президент Ильхам Алиев сумел создать мощный потенциал для активных действий на международной арене, несмотря на официально провозглашенный нейтралитет страны.

Примером такого "нейтралитета" в прошлом была Украина, которая сегодня стремится к вступлению в НАТО, отвергая любые компромиссы. Азербайджан же, напротив, без громких заявлений и театральных жестов, подобных тем, что делает украинское руководство, укрепил свои позиции, заключив военно-политический союз с Турцией — страной, входящей в НАТО и отвечающей за южный фланг альянса.

Таким образом, Баку фактически превратился в стратегический плацдарм Североатлантического блока в регионе, сохраняя при этом внешне дружеские отношения с Россией и возможность тесного сотрудничества с Москвой в различных областях.

Однако, как отмечается, в определенный момент интересы НАТО начинают превалировать над национальными интересами Азербайджана. На этом фоне Алиев, при значительной поддержке ряда стран, включая Великобританию, которая активно влияла на политическую ситуацию в Армении, а также Турцию, Пакистан, Израиль, Евросоюз и США, сумел добиться успеха в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе в пользу Баку.

Великобритания сыграла роль в переформатировании Армении через своих агентов влияния, Турция и Пакистан предоставили военно-политическую помощь, Израиль поставил современное вооружение, а ЕС и США обеспечили Азербайджану защиту в международных организациях.

Одновременно с этим атаки Израиля и США на ядерные объекты Ирана отвлекли внимание Тегерана на внутренние проблемы, ослабив его влияние как сдерживающего фактора для Азербайджана. Армения же, в свою очередь, практически утратила свои позиции, заявив о готовности подписать мирный договор с Баку на любых условиях и в любом месте.

Параллельно развивается диалог между Арменией и Турцией, что может привести к открытию границы между странами. Это, по сути, означает включение Армении в реализацию стратегических планов азербайджано-турецкого альянса.

Запад, используя "цветные революции" и военные поражения, нейтрализовал Армению, а удары по Ирану дополнительно усилили позиции Азербайджана и Турции, одновременно ослабив влияние России в регионе.

В результате Алиеву больше не приходится учитывать договоренности между Москвой и Ереваном. Кроме того, Иран и Россия потерпели неудачу в борьбе за контроль над Сирией, что позволило Закавказью стать частью западного проекта "Большой Ближний Восток", вытеснив Россию из зоны ее традиционного влияния. Азербайджан в этом контексте превратился в опорный пункт для Израиля и ключевой логистический узел на маршрутах из Китая в Европу и из Европы в Среднюю Азию.

Особое внимание уделяется проекту "Срединный коридор", который идет вразрез с интересами России и фактически сводит на нет перспективы альтернативного маршрута "Север — Юг", призванного предотвратить изоляцию России по периметру бывших советских границ. Если Азербайджан завершит создание транспортного коридора через армянский Сюник (Зангезур) в Нахичевань, это может замкнуть кольцо вокруг Ирана с севера и России с юга, что станет серьезным вызовом для Москвы.

Отдельно стоит упомянуть инцидент в Екатеринбурге, который поднимает вопросы межнациональных отношений в России.

Аналитики подчеркивают, что в таких ситуациях важно избегать поспешных выводов и не поддаваться на провокации, особенно учитывая активность некоторых украинских эмигрантов, стремящихся разжечь конфликты внутри страны. В то же время действия Азербайджана, по мнению наблюдателей, могут быть направлены на эскалацию напряженности.

Это ставит российские власти перед сложным выбором: попытка замять ситуацию может быть воспринята как слабость, а жесткие меры, такие как проверки на рынках, рискуют усугубить разрыв с Баку. При этом очевидно, что сценарий подобного конфликта разрабатывался не в Азербайджане, а в западных столицах, таких как Лондон, что делает задачу сохранения стабильности еще более сложной.

Уточнения

Ильха́м Гейда́р оглы́ Али́ев — азербайджанский государственный и политический деятель. Действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.

