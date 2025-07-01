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Монстр DOGE съест Илона: Трамп выдворит Маска из США

2:15
Мир

Недавние заявления президента США Дональда Трампа вызвали бурную реакцию в обществе и деловых кругах.

Дональд Трамп, Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп, Илон Маск

Глава государства допустил возможность депортации известного предпринимателя Илона Маска, родившегося в Южной Африке, а также вновь упомянул о вероятности проведения проверки деятельности бизнесмена со стороны департамента государственной эффективности США (DOGE).

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп отметил, что без проектов, связанных с запуском ракет, производством спутников и электромобилей, страна могла бы значительно сократить свои расходы.

Он также выразил мнение, что возглавляемый ранее Маском департамент DOGE мог бы заняться расследованием его дел. Отвечая на вопрос о возможной депортации предпринимателя, президент подчеркнул, что DOGE представляет собой мощный инструмент, способный создать серьезные проблемы для Маска, назвав это "ужасным" сценарием.

Кроме того, Трамп обратил внимание на недовольство Маска в связи с утратой мандата на производство электромобилей, добавив, что бизнесмен рискует потерять гораздо больше, чем просто этот мандат. Эти слова прозвучали перед тем, как президент отправился на церемонию открытия нового центра для задержания мигрантов, расположенного во Флориде.

В ответ на заявления Трампа Илон Маск указал, что предпочитает не нагнетать ситуацию, хотя и испытывает сильное желание высказаться.

На этом фоне стоит отметить и более широкий контекст конфликта. В мае нижняя палата Конгресса США одобрила масштабный законопроект, активно поддерживаемый Трампом, который предусматривает сокращение федеральных расходов, но при этом вводит значительные налоговые льготы.

По оценкам бюджетного управления Конгресса, это решение может привести к увеличению бюджетного дефицита и государственного долга. Илон Маск выступил с резкой критикой этого закона, подчеркнув в своих публикациях, что дефицит бюджета США может достичь 2,5 триллиона долларов, а граждане страны окажутся под бременем непосильного долга.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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