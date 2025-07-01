Миллиарды на кону: США проводят крупнейшую реформу зарубежной помощи

Серьезные изменения в структуре управления иностранной помощью США вступают в силу с начала июля.
Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что с 1 июля Агентство США по международному развитию (USAID) официально прекращает свою деятельность по реализации программ поддержки других стран.
По словам Рубио, часть инициатив, которые соответствуют текущей политике американской администрации и способствуют продвижению национальных интересов США, будет передана под управление Государственного департамента. Об этом он написал в своем аккаунте на платформе Substack, подчеркнув, что реорганизация направлена на оптимизацию работы и усиление контроля над распределением ресурсов.
Этот шаг вызвал широкий резонанс, поскольку USAID на протяжении десятилетий играло ключевую роль в реализации программ гуманитарной и экономической помощи по всему миру.
Теперь внимание общественности приковано к тому, как изменения повлияют на объемы и направления поддержки, а также на эффективность работы программ под новым руководством.
Аге́нтство США по междунаро́дному разви́тию — независимое агентство правительства США, отвечающее за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию.
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