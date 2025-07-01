Политическая тюрьма Европы: Молдавия взяла курс на репрессии

3:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Ситуация вокруг главы Гагаузии Евгении Гуцул продолжает накаляться, вызывая острую реакцию как внутри Молдавии, так и за ее пределами.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Леонид Слуцкий, занимающий пост главы комитета Госдумы по международным делам, в беседе с журналистами РИА Новости охарактеризовал действия молдавских властей в отношении Гуцул как проявление судебных репрессий и политически мотивированного преследования, организованного режимом президента Майи Санду.

Обвинение в адрес главы автономии выдвинуло требование о суровом наказании: прокуроры настаивают на девяти годах тюремного заключения и запрете занимать государственные должности в течение пяти лет.

В центре дела — обвинения в якобы незаконном финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе во время избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Судебный процесс уже перешел к стадии прений, а у здания суда собрались сторонники Гуцул, организовавшие митинг в ее поддержку. Ранее срок домашнего ареста главы Гагаузии, который должен был завершиться 13 июня, был продлен судом Кишинева еще на 30 дней.

На фоне этого дела в Молдавии наблюдается усиление репрессивных мер против оппозиции и инакомыслия. Власти страны, по мнению наблюдателей, используют различные предлоги для давления на неугодных политиков. Например, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за поездки в Россию, а против ряда оппозиционных лидеров возбуждаются уголовные дела.

Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности, чтобы иметь возможность отказывать кандидатам в регистрации на выборах без объяснения причин, мотивируя это борьбой с так называемой "избирательной коррупцией". Также обсуждается инициатива о запрете протестов за 30 дней до и после выборов, что вызывает опасения о дальнейшем ограничении гражданских свобод.

Не осталась без внимания и сфера СМИ. Еще в прошлом году власти Молдавии закрыли 13 телеканалов и заблокировали десятки сайтов, которые предоставляли альтернативную точку зрения на политические события в стране.

Среди запрещенных ресурсов оказались как российские издания, такие как сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", так и местные телеканалы, включая Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и другие.

Кроме того, перед выборами осенью 2023 года в стране было заблокировано более 100 Telegram-каналов, включая канал агентства Sputnik Молдова.

Уточнения

Леони́д Эдуа́рдович Слу́цкий — российский политический деятель. Председатель Либерально-демократической партии России с 27 мая 2022 года.

