Информационная война началась: Армения готова обрубить российскую медиасвязь

Вопрос о возможном ограничении работы российских телеканалов на территории Армении вновь оказался в центре внимания.
Спикер армянского парламента Ален Симонян выразил мнение, что необходимо тщательно изучить возможность полного прекращения их вещания в стране. Об этом он сообщил в беседе с представителями СМИ во вторник.
Идея запрета российских телепрограмм в Армении поднимается не впервые. Ранее, в марте 2024 года, местные власти уже приняли меры по блокировке некоторых передач. В частности, в общественном мультиплексе были приостановлены трансляции популярных ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
Тогда телевизионная и радиовещательная сеть страны объяснила это решение наличием "постоянных нарушений", однако не уточнила, о каких именно нарушениях идет речь, что вызвало немало вопросов у общественности.
На сегодняшний день в Армении продолжают работать несколько российских каналов, доступных через общественный мультиплекс. Среди них — Первый канал, РТР-Планета, "Культура", а также межгосударственный канал "Мир". Эти СМИ остаются важным источником информации для части населения, что делает вопрос их возможного запрета особенно острым и обсуждаемым.
Ален Робертович Симонян — армянский государственный, политический и общественный деятель. Исполняющий обязанности Президента Республики Армения с 1 февраля по 13 марта 2022.
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