Трансатлантический тупик: Европа поставила США ультиматум

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Европейский союз выразил готовность заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами, предусматривающее введение 10-процентных пошлин на значительную часть товаров, экспортируемых из стран блока.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

Однако Брюссель настаивает на том, чтобы Вашингтон согласился снизить тарифы в ряде стратегически важных отраслей, включая фармацевтику, производство алкогольной продукции, полупроводников и коммерческих самолетов, сообщают информированные источники, на которые ссылается агентство Bloomberg.

Кроме того, Евросоюз активно добивается от США введения специальных квот и льгот, которые позволили бы фактически уменьшить американские пошлины на европейские автомобили, автозапчасти, а также сталь и алюминий. По данным источников, такие меры рассматриваются как способ смягчить торговые барьеры и укрепить экономические связи между сторонами.

Ранее, в апреле, на фоне временной приостановки американских пошлин Евросоюз также заморозил на три месяца свои ответные ограничения на импорт товаров из США. Этот шаг был воспринят как попытка создать благоприятные условия для переговоров.

Сейчас между Брюсселем и Вашингтоном идут напряженные консультации, цель которых — устранить имеющиеся разногласия и прийти к компромиссу.

Стороны стремятся разработать соглашение, которое позволит избежать резкого повышения американских пошлин на европейские товары, грозящего увеличением ставок до 50%. Крайний срок для достижения договоренности — 9 июля, и от исхода переговоров зависит будущее торговых отношений между двумя крупнейшими экономическими игроками.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

