Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диалог с животными становится реальностью: проект DolphinGemma
Всего 5 минут в день к здоровью: эти кардио-упражнения преобразят ваше тело
Почему именно июнь и июль — лучшие месяцы для посева пекинской капусты
Двигатель в порядке: убедитесь перед поездкой с помощью этих шагов
Секрет глубокого сна в одном стакане — проверено
Отдых в Египте: что может обернуться проблемой за пределами отеля
Австралия требует от США неожиданного шага — Вашингтон пока молчит
Садовые улитки скрывали секрет, о котором вы не захотите знать за обедом
Запекание овощей в духовке: 4 простых совета для максимального вкуса

Трансатлантический тупик: Европа поставила США ультиматум

1:47
Мир

Европейский союз выразил готовность заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами, предусматривающее введение 10-процентных пошлин на значительную часть товаров, экспортируемых из стран блока.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Однако Брюссель настаивает на том, чтобы Вашингтон согласился снизить тарифы в ряде стратегически важных отраслей, включая фармацевтику, производство алкогольной продукции, полупроводников и коммерческих самолетов, сообщают информированные источники, на которые ссылается агентство Bloomberg.

Кроме того, Евросоюз активно добивается от США введения специальных квот и льгот, которые позволили бы фактически уменьшить американские пошлины на европейские автомобили, автозапчасти, а также сталь и алюминий. По данным источников, такие меры рассматриваются как способ смягчить торговые барьеры и укрепить экономические связи между сторонами.

Ранее, в апреле, на фоне временной приостановки американских пошлин Евросоюз также заморозил на три месяца свои ответные ограничения на импорт товаров из США. Этот шаг был воспринят как попытка создать благоприятные условия для переговоров.

Сейчас между Брюсселем и Вашингтоном идут напряженные консультации, цель которых — устранить имеющиеся разногласия и прийти к компромиссу.

Стороны стремятся разработать соглашение, которое позволит избежать резкого повышения американских пошлин на европейские товары, грозящего увеличением ставок до 50%. Крайний срок для достижения договоренности — 9 июля, и от исхода переговоров зависит будущее торговых отношений между двумя крупнейшими экономическими игроками.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Авто
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства Аудио 
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Авто
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta Аудио 
Торможение двигателем возможно и на автомате — вот как это работает
Авто
Торможение двигателем возможно и на автомате — вот как это работает
Популярное
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды

Простой и вкусный ужин за 20 минут: всего три ингредиента, одна сковорода и никаких усилий. Быстро, сытно и без лишней суеты на кухне.

Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Последние материалы
Запекание овощей в духовке: 4 простых совета для максимального вкуса
Луи Буассон шокировала мир: как новичок исторически выбила двух топ-игроков на Ролан Гаррос?
У теннисиста Бориса Беккера будет пятый ребенок от четвертой жены
Месси заявил, что Палмейрас оставил у него горькое чувство на ЧМ, и не сожалеет о поражении ПСЖ
Волейбол: Бразилия сокрушила Польшу и продолжила победную серию
Ботафого увольняет тренера Ренато Пайву после вылета с чемпионата мира
Питомцы лечат: как кошки и собаки влияют на здоровье человека
Звезда Челси отстранён и не сыграет с Палмейрасом на ЧМ
Бавария не испытала трудностей против Фламенго и организовала зрелищное противостояние с ПСЖ
Робот-полицейский выйдет на улицы в США: вот что он будет контролировать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.