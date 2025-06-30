Поколение без табака: как французы начали бороться за будущее молодёжи

Во Франции с 1 июля нельзя будет курить в общественных местах. Запрет будет распространяться на общественный транспорт, парки, пляжи, библиотеки, школы.
Министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен рассказала, "табак должен исчезнуть там, где есть дети". К 2032 году в стране должно быть сформировано "поколение без курения".
"Наша цель ясна: поколение без табака. Защита молодежи, профилактика зависимостей: это является абсолютным приоритетом", — отметила она.
Каждый год из-за курения во Франции умирает 75 тысяч человек. А тратят французы на вредные привычки в $176 млрд в год.
Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
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