Поколение без табака: как французы начали бороться за будущее молодёжи

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Во Франции с 1 июля нельзя будет курить в общественных местах. Запрет будет распространяться на общественный транспорт, парки, пляжи, библиотеки, школы.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ курение

Министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен рассказала, "табак должен исчезнуть там, где есть дети". К 2032 году в стране должно быть сформировано "поколение без курения".

"Наша цель ясна: поколение без табака. Защита молодежи, профилактика зависимостей: это является абсолютным приоритетом", — отметила она.

Каждый год из-за курения во Франции умирает 75 тысяч человек. А тратят французы на вредные привычки в $176 млрд в год.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.



