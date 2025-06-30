Фальстарт евроинтеграции: секретные переговоры в Кишенёве

Предстоящий саммит Евросоюза и Молдавии, который должен состояться 4 июля в Кишинёве, организован в интересах президента Майи Санду и носит откровенно предвыборный характер, считает бывший премьер-министр республики и лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Об этом он заявил в начале недели, комментируя подготовку к мероприятию.

Встреча между представителями ЕС и Молдавии, запланированная в президентской резиденции в Кишинёве, станет первым официальным двусторонним событием такого уровня, организованным молдавскими властями.

На саммите европейскую сторону представят председатель Европейского совета Антониу Кошта и, предположительно, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, хотя ранее Филат, ссылаясь на свои источники в европейских структурах, утверждал, что вместо фон дер Ляйен делегацию может возглавить глава евродипломатии Кая Каллас.

По мнению Филата, саммит используется как инструмент для укрепления позиций Майи Санду перед парламентскими выборами, которые намечены на 28 сентября. Он отметил, что, несмотря на формально внепартийный статус президента, Санду активно участвует в формировании списка кандидатов от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и фактически руководит её предвыборной кампанией. Экс-премьер подчеркнул, что ни премьер-министр Дорин Речан, ни спикер парламента Игорь Гросу не возглавят партийный список — эта роль отведена исключительно президенту.

Филат также выразил мнение, что правящая партия и лично Санду используют тему европейской интеграции не как стратегическую цель, а как ширму для удержания власти. Он с иронией сравнил риторику президента с лозунгами авторитарных режимов, заменив "диктатуру пролетариата" на "европейскую интеграцию". По его словам, молдавские власти нередко доводят ситуацию до абсурда, прикрываясь красивыми фразами, в то время как общество сталкивается с серьёзными проблемами.

Филат с грустью отметил, что граждане страны зачастую прощают политикам манипуляции, которые затрагивают самые уязвимые слои населения, включая пожилых людей, чьи скромные сбережения и права становятся разменной монетой в политических играх.

Тема евроинтеграции остаётся крайне противоречивой в молдавском обществе. Напомним, что в октябре прошлого года на референдуме о поддержке вступления в ЕС перевес в пользу сторонников интеграции составил всего 0,92% — за проголосовали 50,46% участников, против — 49,54%.

При этом внутри страны идею поддержали лишь около 46% избирателей, а решающую роль сыграли голоса молдавской диаспоры, для которой власти организовали более 200 избирательных участков в странах ЕС, но только два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда указала, что итоги референдума и выборов свидетельствуют о глубоком расколе в молдавском обществе.

История с евроинтеграцией Молдавии имеет и более широкий контекст. В июне 2022 года ЕС предоставил республике статус страны-кандидата, одновременно с Украиной. В Евросоюзе не раз подчёркивали, что это решение носило скорее символический характер и было направлено на поддержку Кишинёва и Киева в их противостоянии с Россией.

В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции, которые официально запустили переговоры о вступлении Молдавии в ЕС.

Уточнения

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политический и государственный деятель. Председатель Европейской комиссии с 1 декабря 2019 года — первая женщина в этой должности.

