Переворот и война у порога: полиция Сербии готова дать отпор протестующим

В столице Сербии Белграде полиция в понедельник взяла под усиленную охрану ключевые транспортные развязки, чтобы предотвратить попытки протестующих студентов и сторонников оппозиции перекрыть движение.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Сербии

Тем временем коммунальные службы активно убирают с проезжей части мусорные баки и другие препятствия, установленные демонстрантами, передаёт корреспондент с места событий.

Уже на протяжении семи месяцев в Сербии продолжаются акции протеста, организованные студентами и оппозицией. В ночь на понедельник участники движения попытались заблокировать транспортное сообщение примерно в 20 точках Белграда и ещё в 18 городах страны.

Однако рано утром полиция разогнала протестующих, задержав значительное число участников. Днём оппоненты властей изменили тактику, призвав своих сторонников через социальные сети перекрывать движение на разных участках столицы, но при этом избегать столкновений, уходя при появлении правоохранителей.

Как стало известно, на одной из главных транспортных артерий города — улице Бранковой, которая ведёт к Бранкову мосту, дежурят усиленные наряды полиции в полной экипировке, поддерживаемые автомобилями и микроавтобусами. Коммунальщики оперативно убирают с проезжей части тяжёлые металлические контейнеры, которые протестующие выкатывают на дороги, в том числе на крупные улицы, такие как Деспота Стефана и Джорджа Вашингтона, а также на другие важные развязки в центре Белграда.

В районе Белградской богословии на круговой развязке демонстранты устроили импровизированные танцы и пение прямо на проезжей части. На данный момент МВД не сообщало о новых задержаниях или столкновениях.

В социальных сетях студенты подчёркивают, что не намерены прекращать акции, пока власти не выполнят их требования. Напомним, что в субботу истёк срок ультиматума, который протестующие выдвинули ещё 25 июня. Они требуют назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный лагерь сторонников президента, расположенный перед зданием Скупщины (парламента).

После митинга на площади Славия, где, по данным МВД, собралось около 36 тысяч человек, часть демонстрантов попыталась прорваться через полицейский кордон к парку у администрации президента, где разместились его сторонники. В ходе столкновений протестующие забрасывали правоохранителей камнями, бутылками и петардами, а полиция применила перцовый спрей, дубинки и щиты, чтобы оттеснить толпу.

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что в результате беспорядков в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников правоохранительных органов, а 77 человек были задержаны. По его данным, в медицинские учреждения обратились 22 человека, двое из которых получили серьёзные травмы. В течение воскресенья, как передало Радио и телевидение Сербии, были задержаны ещё восемь человек, подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка.

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что в ходе беспорядков в Белграде удалось избежать жертв лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств. Спикер парламента и бывший премьер-министр Ана Брнабич выразила сожаление, что действия протестующих, по её мнению, направлены на разжигание гражданской войны и разрушение страны.

Уточнения

Алекса́ндр Ву́чич — сербский государственный и политический деятель. Президент Республики Сербия с 1 июня 2017 года.

