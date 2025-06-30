Орбан перечеркнул мечты Киева: Евросоюз в шаге от исторического раскола

Европейский союз не должен жертвовать собственным благополучием ради поддержки Украины, поэтому вместо её принятия в сообщество лучше ограничиться стратегическим партнёрством, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ орбан

Такое мнение он высказал в одном из недавних телеэфиров, подчеркнув, что подобный подход позволит избежать серьёзных рисков для Европы.

По словам венгерского лидера, вступление Украины в ЕС означало бы, что Евросоюз автоматически оказался бы втянут в военный конфликт. Вместо этого он предложил заключить с Киевом соглашение, которое чётко определит, каким образом Европа будет оказывать поддержку, не создавая при этом юридических обязательств, которые могли бы привести к финансовому истощению стран ЕС.

Орбан также выразил опасения, что в случае интеграции в Евросоюз могут хлынуть украинские бизнесмены с сомнительной репутацией или даже представители криминальных структур, что, по его мнению, следует исключить на уровне договорённостей.

Венгерский премьер отметил, что поддержка Украины не должна приводить к разрушению самого Евросоюза. Он указал на экономическую слабость украинского государства, которое, по его мнению, не способно самостоятельно себя обеспечивать и существует за счёт западных вливаний.

При этом, как утверждает Орбан, украинское руководство требует от Европы значительных средств, включая финансирование многомиллионной армии и ежегодные выплаты в размере одного процента ВВП стран ЕС.

Перед началом саммита ЕС Орбан подчеркнул, что Венгрия не поддерживает идею вступления Украины в Евросоюз, а без единогласного решения всех стран-членов этот процесс невозможен. Он также сослался на результаты опроса, проведённого в Венгрии, согласно которому подавляющее большинство граждан — 95% из более чем двух миллионов опрошенных — выступили против интеграции Киева в европейское сообщество.

Кроме того, венгерский премьер упомянул, что в Брюсселе уже принято политическое решение о начале полноценных переговоров с Украиной о её вступлении в ЕС в 2025 году, однако Венгрия остаётся категорически против этого.

Орбан уверен, что такой шаг может нанести серьёзный ущерб экономике его страны. Он также выразил мнение, что истинная цель Евросоюза — не помощь Украине, а её "колонизация", частью которой является затягивание конфликта. Венгрия, по словам Орбана, выступает за сохранение Евросоюза, но против поспешной евроинтеграции Киева, и без согласия Будапешта этот процесс не состоится.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, выразил сомнения в том, что Украина сможет выполнить необходимые условия для вступления в ЕС, что ещё больше подчёркивает позицию Будапешта в этом вопросе.

Этот конфликт интересов между Венгрией и руководством ЕС поднимает множество вопросов о будущем европейской интеграции, балансе сил внутри сообщества и судьбе Украины. Чем завершится это противостояние, покажет время, но уже сейчас ясно, что оно будет иметь далеко идущие последствия.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан - венгерский государственный и политический деятель. Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года. Лидер партии "Фидес — Венгерский гражданский союз".

