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Трамп наносит ответный удар: Белый дом пошёл войной на непокорный город

Мир

Администрация президента США Дональда Трампа инициировала судебное разбирательство против городских властей Лос-Анджелеса, обвиняя их в создании препятствий для реализации мер по противодействию нелегальной иммиграции.

Лос-Анджелес
Фото: commons.wikimedia.org by BDS2006 (talk)., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лос-Анджелес

Эта тема была одной из ключевых в предвыборной программе республиканца, что делает конфликт особенно острым.

Согласно материалам иска, с которыми удалось ознакомиться, политика Лос-Анджелеса, известная как "город-убежище", признана незаконной и противоречащей Конституции США. В документе подчёркивается, что местные власти запретили использовать бюджетные средства для поддержки федеральных инициатив в области иммиграционного контроля.

В иске также указано, что вскоре после победы Трампа на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года, городской совет Лос-Анджелеса начал процесс закрепления этой политики на законодательном уровне, стремясь, как утверждается, воспрепятствовать выполнению воли американских избирателей в вопросах депортации.

Кроме того, в иске упоминается, что во время массовых беспорядков, вызванных операциями Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), члены городского совета призывали местные правоохранительные органы не сотрудничать с федеральными агентами. Мэр города Карен Басс, в свою очередь, возложила ответственность за хаос на сотрудников ICE.

Ситуация обострилась после крупной операции ICE, проведённой 7 июня в центре Лос-Анджелеса, в ходе которой было выявлено множество лиц, находившихся в стране нелегально. На следующий день Белый дом распорядился ввести в город подразделения Национальной гвардии.

Однако власти округа Лос-Анджелес заявили, что не запрашивали такой помощи и что решение было принято без их согласия. В ответ губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал встречный иск против администрации Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта, обвиняя их в нарушении федерального законодательства и Конституции США.

Как стало известно, протесты в Лос-Анджелесе сопровождались столкновениями с полицией, которая применяла резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона толпы. Волнения, вызванные действиями ICE, не ограничились одним городом: акции протеста против политики Трампа в сфере миграции прокатились по другим городам Калифорнии, включая Сан-Франциско, а затем распространились на другие регионы США, в том числе на столицу страны — Вашингтон.

Этот конфликт между федеральными и местными властями поднимает множество вопросов о балансе полномочий, правах мигрантов и будущем иммиграционной политики в США. Чем завершится это противостояние, покажет время, но уже сейчас ясно, что оно оставит заметный след в политической жизни страны.

Уточнения

Лос-А́нджелес — город на юге штата Калифорния, США. Крупнейший по численности населения в штате и второй в стране (по переписи 2020 года — 3 849 297 человек).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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