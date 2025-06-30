Тяжёлый удар по Европе: Россия добивает немецкий автопром санкциями

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Кабинет министров России принял решение о включении немецкого автопроизводителя Daimler Truck в перечень компаний, подпадающих под действие экономических санкций.

Фото: commons.wikimedia.org by Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Автозавод

Соответствующее постановление было опубликовано на портале официальных правовых актов.

В документе указано, что список юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, дополнен компанией Daimler Truck AG, зарегистрированной в Германии.

Ранее немецкий концерн владел 15% акций российского автопроизводителя "Камаз". Однако в феврале 2024 года руководитель "Камаза" сообщил, что немецкая сторона полностью вышла из состава акционеров, продав свою долю. При этом он не уточнил, кто стал новым владельцем этих акций.

Уточнения

Daimler Truck Holding AG, "Даймлер Трак Холдинг" - немецкая автомобилестроительная компания. Является крупнейшим производителем грузовых автомобилей в мире.

