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От голодовки до ультиматума: Грузия получила новую политическую реальность

1:46
Мир

Лидеры "Коалиции за перемены" Элене Хоштария и бывший член партии "Грузинская мечта" Гедеван Попхадзе приняли решение завершить голодовку после того, как оппозиционные силы объявили о бойкоте предстоящих выборов в органы местного самоуправления.

Митинг в Грузии
Фото: commons.wikimedia.org by Giorgi Chokheli, Photographer of the United National Movement, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Митинг в Грузии

Ранее оба политика подчёркивали, что прекратят акцию протеста только в случае объединения оппозиции и её отказа от участия в выборах. В понедельник представители восьми оппозиционных партий Грузии заявили о своём решении бойкотировать осенние выборы в местные органы власти и отказались от участия в них.

Совместное заявление подписали такие партии, как "Площадь свободы", "Гирчи — больше свободы", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", "Ахали", "Дроа" и "Федералисты".

Элене Хоштария в беседе с журналистами выразила удовлетворение завершением голодовки, отметив, что теперь оппозиция переходит к более активным действиям в своей борьбе.

В партии "Коалиция за перемены" также подтвердили, что Гедеван Попхадзе прекратил голодовку, присоединившись к новым этапам протестной деятельности.

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии запланированы на осень текущего года.

Тем временем в стране продолжаются регулярные акции протеста, участники которых требуют проведения новых парламентских выборов. Волна митингов началась после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе 28 ноября 2024 года о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.

Уточнения

Ираклий Георгиевич Кобахидзе — грузинский политик и государственный деятель. Премьер-министр Грузии с 8 февраля 2024 года. Председатель парламента Грузии с 18 ноября 2016 по 21 июня 2019 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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