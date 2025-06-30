От голодовки до ультиматума: Грузия получила новую политическую реальность

Лидеры "Коалиции за перемены" Элене Хоштария и бывший член партии "Грузинская мечта" Гедеван Попхадзе приняли решение завершить голодовку после того, как оппозиционные силы объявили о бойкоте предстоящих выборов в органы местного самоуправления.
Ранее оба политика подчёркивали, что прекратят акцию протеста только в случае объединения оппозиции и её отказа от участия в выборах. В понедельник представители восьми оппозиционных партий Грузии заявили о своём решении бойкотировать осенние выборы в местные органы власти и отказались от участия в них.
Совместное заявление подписали такие партии, как "Площадь свободы", "Гирчи — больше свободы", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", "Ахали", "Дроа" и "Федералисты".
Элене Хоштария в беседе с журналистами выразила удовлетворение завершением голодовки, отметив, что теперь оппозиция переходит к более активным действиям в своей борьбе.
В партии "Коалиция за перемены" также подтвердили, что Гедеван Попхадзе прекратил голодовку, присоединившись к новым этапам протестной деятельности.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии запланированы на осень текущего года.
Тем временем в стране продолжаются регулярные акции протеста, участники которых требуют проведения новых парламентских выборов. Волна митингов началась после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе 28 ноября 2024 года о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.
Ираклий Георгиевич Кобахидзе — грузинский политик и государственный деятель. Премьер-министр Грузии с 8 февраля 2024 года. Председатель парламента Грузии с 18 ноября 2016 по 21 июня 2019 года.
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