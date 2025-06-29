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Без права на возвращение: Европа закрыла последнюю дверь для беженцев

3:59
Мир

Решение Европарламента прекратить рассмотрение обращения русскоязычных жителей Финляндии, требовавших возобновления работы границы с Россией, вызвало волну негодования.

Флаг Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Финляндии

Представители "Александровского общества", инициировавшего петицию, в беседе с РИА Новости выразили мнение, что европейские политики руководствуются принципом взаимной поддержки, закрывая глаза на неудобные факты. По их словам, понятие справедливости, похоже, не входит в перечень приоритетов чиновников, что стало очевидным за время взаимодействия с различными органами власти в Финляндии и ЕС.

Как стало известно, ранее руководитель отдела коммуникаций Евросоюза Алессио Инкорвайя в интервью финскому телерадиовещателю Yle сообщил о завершении рассмотрения обращения. Однако, как отметили в "Александровском обществе", официального документа с разъяснением причин отказа они так и не получили.

В ходе общения с комитетом по петициям выяснилось, что запрос был направлен в Еврокомиссию, которая, в свою очередь, спустя несколько месяцев предоставила заключение. Его суть сводилась к утверждению, что угроза безопасности оправдывает ограничение прав граждан. При этом в обществе подчеркнули, что ранее уже получали аналогичный ответ напрямую от Еврокомиссии.

Авторы обращения направили в Европарламент детальный анализ, в котором указали на несоответствие позиции Еврокомиссии ряду нормативных актов, однако это не повлияло на исход дела. По мнению представителей общества, рассчитывать на объективность и независимость европейских структур не приходится, поскольку политики предпочитают игнорировать факты, не вписывающиеся в их картину мира.

На момент закрытия петиция собрала 1558 подписей. Как отметили её инициаторы, это число может показаться скромным на фоне общего количества людей, пострадавших от закрытия границы, но в сравнении с другими обращениями, принятыми к рассмотрению Европарламентом, результат впечатляет. Большинство подобных инициатив, по их данным, не набирают и десятка голосов.

Тем временем конфликт вокруг закрытия границы продолжает развиваться. Несколько русскоязычных жителей Финляндии обратились с иском в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), оспаривая действия финских властей.

В обществе сообщили, что иск уже принят к рассмотрению, а Финляндия должна предоставить свои пояснения суду до 7 июля. Инициаторы обращения предполагают, что ответ финской стороны будет во многом повторять позицию Еврокомиссии, однако они готовы представить свои доводы, включая те, что ранее уже направлялись в европейские инстанции. В обществе выразили надежду, что судебные органы окажутся более приверженными букве закона, чем политические структуры, хотя окончательные выводы делать пока рано.

Граница между Финляндией и Россией остаётся закрытой по решению финских властей, которые объясняют это мерами безопасности. Ограничения начали вводиться с ноября 2023 года на фоне увеличения числа беженцев из третьих стран.

Финляндия обвинила Россию в намеренной организации миграционного потока, однако официальные лица РФ категорически отвергли эти обвинения. Представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные заявления примером двойных стандартов Запада, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с антироссийской позицией Хельсинки. Он также подчеркнул, что российские пограничники действуют строго в рамках закона, а обвинения в адрес Москвы не имеют под собой оснований.

Уточнения

Европе́йский суд по права́м челове́ка — международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства — члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, включающий все вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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