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Огонь в руках Запада: Россия раскрыла правду о поставках оружия Украине

1:24
Мир

Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистами рассказал, что Соединённые Штаты продолжают частично поставлять вооружение на Украину.

Флаг США
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг США

Отвечая на вопрос корреспондента телеканала "Россия 1" Павла Зарубина о том, сохраняются ли такие поставки, Ушаков отметил, что, по его информации, некоторые виды вооружений продолжают поступать, тогда как другие — нет.

Москва неоднократно подчёркивала, что подобные действия со стороны Запада осложняют процесс урегулирования конфликта. Россия рассматривает поставки оружия как прямое вовлечение стран НАТО в противостояние, называя это крайне опасной практикой, сравнимой с "игрой с огнем".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законной мишенью для российских сил. Он также указывал, что США и их союзники по НАТО не только снабжают Украину оружием, но и активно участвуют в подготовке её военных кадров на территориях таких стран, как Великобритания, Германия, Италия и других.

В Кремле, в свою очередь, подчёркивали, что наращивание военной помощи Киеву со стороны Запада не способствует мирным переговорам и лишь усугубляет ситуацию, приводя к негативным последствиям.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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