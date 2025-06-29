Секунды до контакта: Ушаков раскрыл сроки переговоров Путина и Трампа

Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа остаётся открытой, однако точные место и время такого события пока определить сложно, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
Как подчеркнул Ушаков, отвечая на вопросы корреспондента телеканала "Россия 1" Павла Зарубина, подобный контакт может произойти в любой момент, но конкретные детали остаются неясными.
Он добавил, что вероятность переговоров между лидерами двух стран сохраняется, хотя предсказать, где и когда они состоятся, на данный момент затруднительно.
Ю́рий Ви́кторович Ушако́в — российский дипломат и государственный деятель.
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