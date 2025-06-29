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Умер виновник создания термина стокгольмский синдром: вот что произошло на самом деле

1:11
Мир

Кларк Улофссон умер в 78 лет в Швеции после продолжительной болезни. Он отсидел в колонии большую часть жизни.

Тюрьма
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Тюрьма

В последний раз он вышел на свободу в 2018 году после тюремного срока в Бельгии за контрабанду наркотиков.

Улофссон стал известен на весь мир 23 августа 1973 года после ограбления банка на площади Норрмальмсторг в Стокгольме. Его бывший сокамерник взял четверых человек в заложники и потребовал привезти к нему из тюрьмы Улофссона. Полиция согласилась.

Шесть дней грабители удерживали людей в здании, не обращаясь при этом с ними жестоко. Людям разрешали выходить на улицу при приступах клаустрофобии, звонить близким, успокаивали.

Когда в ситуацию вмешался премьер-министр Швеции Улоф Пальме, одна из заложниц по телефону сообщила, что боится не захватчиков, а действий полиции.

Полиция применила слезоточивый газ. Никто не пострадал. После этого случая и появилось понятие "стокгольмский синдром".

Уточнения

Ограбление на площади Норрмальмсторг — ограбление банка с захватом заложников, получившее известность с возникновением термина «стокгольмский синдром». 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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