Умер виновник создания термина стокгольмский синдром: вот что произошло на самом деле

Кларк Улофссон умер в 78 лет в Швеции после продолжительной болезни. Он отсидел в колонии большую часть жизни.
В последний раз он вышел на свободу в 2018 году после тюремного срока в Бельгии за контрабанду наркотиков.
Улофссон стал известен на весь мир 23 августа 1973 года после ограбления банка на площади Норрмальмсторг в Стокгольме. Его бывший сокамерник взял четверых человек в заложники и потребовал привезти к нему из тюрьмы Улофссона. Полиция согласилась.
Шесть дней грабители удерживали людей в здании, не обращаясь при этом с ними жестоко. Людям разрешали выходить на улицу при приступах клаустрофобии, звонить близким, успокаивали.
Когда в ситуацию вмешался премьер-министр Швеции Улоф Пальме, одна из заложниц по телефону сообщила, что боится не захватчиков, а действий полиции.
Полиция применила слезоточивый газ. Никто не пострадал. После этого случая и появилось понятие "стокгольмский синдром".
Ограбление на площади Норрмальмсторг — ограбление банка с захватом заложников, получившее известность с возникновением термина «стокгольмский синдром».
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