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Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своём Telegram-канале выразил мнение, что недавние слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о введении ограничительных мер в отношении государств, закупающих нефть у России, могут серьёзно навредить отношениям Киева.

Андрей Сибига
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Андрей Сибига

По словам Дубинского, в первую очередь это коснется отношений с теми странами, которые до сих пор старались сохранять нейтральную позицию.

По мнению парламентария, подобные действия Украины могут затронуть не только те государства, которые открыто поддерживают Москву, но и те, что предпочитали держаться в стороне от конфликта. Речь идёт о странах Глобального Юга, транзитных узлах и даже некоторых европейских партнёрах, занимающихся переработкой энергоресурсов.

Ранее глава украинского МИД подчеркнул, что продажа нефти, газа и других энергоносителей продолжает приносить России значительные средства, а эти ресурсы всё ещё находят путь на рынки Европы.

Тем временем президент РФ Владимир Путин отметил, что попытки западных стран полностью заблокировать экспорт российской нефти обречены на провал, поскольку мировой спрос на неё только увеличивается.

Уточнения

Андрей Иванович Сибига — украинский дипломат и государственный деятель. Министр иностранных дел Украины с 5 сентября 2024 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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