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Тарифная ловушка: власти Молдавии обманывают граждан перед выборами

Мир

Экс-премьер Молдавии и лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат выразил мнение, что власти страны умышленно утаивают информацию о проблемах в энергетическом секторе, чтобы манипулировать тарифами в преддверии выборов.

ЛЭП
Фото: flickr.com by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЛЭП

По словам политика, он давно следит за ситуацией с тарифами и считает, что его опасения подтвердились: правительство не только избегает открытого обсуждения, но и сознательно вводит граждан в заблуждение.

Филат отметил, что, согласно законодательству, цены на газ и электроэнергию уже должны были снизиться, однако они искусственно удерживаются на высоком уровне. Он предположил, что это делается для того, чтобы за две недели до выборов власти могли объявить о снижении тарифов, представив это как значительное достижение.

Филат также напомнил, что во время президентской кампании 2024 года гражданам было дано множество обещаний, но после выборов их ждало резкое повышение цен на энергоресурсы. Он выразил опасение, что перед предстоящими парламентскими выборами сценарий повторится: сначала обещания и молчание, а затем, возможно, очередное увеличение тарифов.

Особое внимание политик уделил проблеме отсутствия прозрачности в энергетической сфере. Он подчеркнул, что обществу неизвестны ключевые детали, такие как стоимость закупаемого газа, его поставщики, места хранения и расходы на логистику. По мнению Филата, эта информация напрямую влияет на формирование тарифов, но власти сознательно скрывают её, что приводит к кризисным ситуациям во всех сферах, за которые они берутся.

После прекращения транзита российского газа через Украину в Европу за обеспечение Молдавии топливом отвечает государственная компания Energocom. Однако данные о том, у кого и по какой цене закупается газ, остаются засекреченными и становятся доступными только после подписания очередного контракта.

Оппозиционные силы в Молдавии неоднократно поднимали вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике, чтобы прояснить ситуацию с ценами на газ. Тем не менее, правящая партия "Действие и солидарность", обладающая парламентским большинством, не поддержала эту инициативу.

Уточнения

Либера́л-демократи́ческая па́ртия Молдо́вы (рум. Partidul Liberal Democrat din Moldova) — правоцентристская политическая партия в Республике Молдова.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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