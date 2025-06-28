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Ловушка языка: мэр Одессы попался на нелепом противоречии

3:32
Мир

Депутат Государственной Думы, представляющий крымский регион, Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости прокомментировал недавнее высказывание мэра Одессы Геннадия Труханова, который назвал Одессу "не русским городом".

Дом профсоюзов, Одесса
Фото: commons.wikimedia.org by Nata Naval, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дом профсоюзов, Одесса

Парламентарий обратил внимание на то, что это заявление украинский чиновник сделал на русском языке, что, по мнению депутата, подчёркивает противоречивость позиции мэра.

Ранее одно из украинских изданий сообщило, что Труханов выступил с подобным утверждением накануне митинга, посвящённого защите русской культуры. Шеремет отметил, что такие заявления являются частью политики, направленной на отрицание очевидных исторических фактов и попытки стереть культурную память народа. Он выразил уверенность, что подобные усилия обречены на провал, поскольку даже сам мэр, выступая против русской идентичности Одессы, использует русский язык.

Депутат напомнил, что современная Одесса была основана по указу российской императрицы Екатерины II, что делает её неотъемлемой частью исторического наследия России. Он подчеркнул, что город всегда сохранял русский дух, несмотря на попытки украинских властей доказать обратное. Шеремет также сравнил Одессу с Севастополем, назвав её "черноморской жемчужиной" среди городов-героев, основанных по воле Екатерины II.

Кроме того, парламентарий упомянул о героическом прошлом Одессы, отметив, что в мае 1945 года город получил статус города-героя, а в 1965 году был удостоен ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" за мужество и героизм его жителей в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

На фоне этого Шеремет обратил внимание на недавние инциденты в Одессе, связанные с актами вандализма. В апреле украинские СМИ сообщали о возмущении местных жителей, вызванном действиями неизвестных, которые набросили петлю на памятник Александру Пушкину. Также были зафиксированы случаи, когда на монументах Пушкину и князю Михаилу Воронцову появлялись надписи с призывами к их сносу.

Депутат связал подобные действия с политикой украинских властей, которая, по его мнению, после событий 2014 года взяла курс на борьбу с советским наследием и всем, что связано с Россией, включая русский язык. Он напомнил, что в 2019 году Верховная Рада приняла закон, обязывающий граждан использовать украинский язык во всех сферах жизни. В декабре 2023 года был принят ещё один законопроект, ужесточающий ограничения на использование русского языка, в то время как языки других национальных меньшинств, особенно из стран ЕС, получили определённые послабления.

Шеремет также сослался на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека, которое в марте 2024 года указало на дискриминацию русскоязычного населения Украины по сравнению с другими языковыми меньшинствами. В заключение он процитировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ранее отмечал, что украинские власти на протяжении многих лет проводят политику агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции.

Уточнения

Михаил Сергеевич Шеремет — Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по энергетике с 5 октября 2016 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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