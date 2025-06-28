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Миллиард евро за три дня: названа цена продажи Венеции

Мир

Свадьба основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса, которая прошла в Венеции, принесёт итальянской экономике значительный доход, превышающий 957 миллионов евро, сообщили в Министерстве туризма Италии.

Венеция
Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Венеция

Торжества, посвящённые бракосочетанию Безоса и тележурналистки Лорен Санчес, длились с четверга по субботу, а основное мероприятие состоялось на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Губернатор области Венето Лука Дзайя ранее рассказал представителям СМИ, что организация праздника обошлась миллиардеру в сумму от 40 до 48 миллионов евро, а число приглашённых гостей составило от 200 до 250 человек.

Согласно данным аналитического центра Министерства туризма, трёхдневное событие создало экономический эффект, оцениваемый почти в 957,3 миллиона евро, что эквивалентно примерно 68% годового дохода города от туризма.

При этом в министерстве уточнили, что основная часть этой суммы — около 93,6%, или 895,7 миллиона евро, — связана с глобальным вниманием, которое привлекло событие в мировых СМИ. Прямые расходы, такие как траты гостей и аренда объектов, составили лишь 3% от общей суммы, или 28,4 миллиона евро. Кроме того, транспортная отрасль получила доход в размере 17,6 миллиона евро, а сфера занятости и потребления заработала ещё 8,8 миллиона евро.

Министерство также отметило, что подобные мероприятия имеют особое значение для Венеции, особенно на фоне прогнозируемого в 2025 году снижения туристического потока на 6,7% по количеству ночёвок в отелях и других местах размещения.

Министр туризма Италии Даниэла Сантанке подчеркнула, что свадьба Безоса стала важным сигналом, подтверждающим возрастающую роль Италии на мировой туристической арене. По её словам, такие события способствуют укреплению международного имиджа страны, созданию новых рабочих мест, продвижению региона и привлечению состоятельных путешественников.

Уточнения

Дже́ффри Престон Бе́зос - американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, владелец издательского дома The Washington Post.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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