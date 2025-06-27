60 детей спасены: в США их хотели продать в сексуальное рабство

Полиция Флориды спасла 60 детей, пресекая их продажу в сексуальное рабство. Ребятам было от 9 до 17 лет.
Оказалось, что несколько девушек уже беременны. Все несовершеннолетние официально числились пропавшими без вести.
Во Флориде торговля людьми для сексуальной эксплуатации распространена — в 2024 году в штате в полицию поступило более 1800 таких заявлений, и было выявлено почти 1900 жертв.
Кроме Флориды похожая ситуация в Калифорнии и Техасе.
Флори́да (американское произношение: [ˈflɒrɪdə] , испанское произношение: [floˈɾiða], от исп. florida «цветущая») — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.
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