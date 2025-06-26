Трамп раскрыл правду о Фордо: что на самом деле увезли иранцы

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Американский президент Дональд Трамп опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что грузовики, замеченные у ядерного объекта в иранском Фордо, использовались для вывоза урана или оборудования.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

По его словам, транспортировка подобных грузов была бы крайне сложной задачей. В своём сообщении в социальной сети Truth Social он пояснил, что машины и небольшие грузовики, находившиеся на территории объекта, принадлежали рабочим, которые занимались бетонированием верхних частей шахт. Он также подчеркнул, что ничего с объекта не вывозилось, так как это потребовало бы слишком много времени, было бы опасно и технически трудноосуществимо.

Ранее одно из ведущих американских изданий, ссылаясь на свои источники, утверждало, что Иран за несколько дней до ударов США успел вывезти оборудование и уран с объекта в Фордо.

Однако известный журналист-расследователь, удостоенный престижной Пулитцеровской премии, со ссылкой на информированные источники, представил иную версию событий.

Сеймур Херш отметил, что американские удары по Фордо не привели к уничтожению запасов обогащённого урана, а были направлены на их изоляцию под землёй, что и было успешно выполнено. По его данным, запасы урана остались нетронутыми, но теперь они практически недоступны, возможно, на неопределённый срок.

Конфликт вокруг Ирана обострился в ночь на 13 июня, когда Израиль начал военную операцию, обвинив Тегеран в разработке секретной ядерной программы военного назначения. В ходе атак были нанесены удары по ядерным объектам, военным базам, а также по ключевым фигурам, связанным с ядерными исследованиями. Иран категорически отверг обвинения и ответил собственными ударами.

В течение 12 дней стороны обменивались атаками, к которым позже присоединились США, проведя разовый удар по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня. В ответ на это Тегеран вечером 23 июня атаковал американскую военную базу Эль-Удейд в Катаре, заявив при этом, что не стремится к дальнейшему обострению ситуации.

Комментируя последние события, президент США выразил надежду, что удар по базе в Катаре позволил Ирану "выпустить пар", открыв тем самым путь к мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что Израиль и Иран достигли договорённости о перемирии, которое через сутки должно превратиться в официальное завершение 12-дневного вооружённого противостояния.

Уточнения

Сеймур Майрон Херш — американский журналист, правозащитник, лауреат Пулитцеровской премии, лауреат премии за вклад в развитие свободной прессы Фонда средств массовой информации в Лейпциге, лауреат премии Риденаура (2005).

