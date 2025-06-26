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Игра в поддавки: США и Иран разыгрывают нефтяной мир

2:41
Мир

На фоне последних событий в международной политике Соединённые Штаты, скорее всего, воздержатся от введения новых ограничений в отношении Ирана, а динамика их двусторонних отношений в текущем году не станет фактором, напрямую влияющим на глобальную торговлю.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Ирана

Об этом в беседе с журналистами РИА Новости рассказал представитель аналитической компании, специализирующейся на экономических прогнозах — Барри Эрлих.

Недавно американский лидер Дональд Трамп сделал громкое заявление, отметив, что Китай теперь может возобновить закупки иранской нефти. При этом он выразил надежду, что Пекин также будет приобретать нефть у США. Эти слова прозвучали после завершения очередного витка напряжённости между Ираном и Израилем, когда возникали опасения, что Тегеран может заблокировать Ормузский пролив — важнейший маршрут для транспортировки нефти с Ближнего Востока в другие регионы мира.

По мнению аналитика, в текущих условиях Вашингтон вряд ли пойдёт на ужесточение санкционного режима против Ирана. Он также подчеркнул, что отношения между двумя странами не окажут существенного влияния на мировую торговлю в ближайшие месяцы. Эксперт напомнил, что, несмотря на санкции, Иран никогда не прекращал экспорт нефти, хотя объёмы поставок значительно сократились. При этом страна занимает довольно скромную позицию в глобальной экономике, обеспечивая менее 0,5% мирового ВВП, а её доля в международной торговле товарами остаётся незначительной.

Вместе с тем, по оценке аналитика, американская сторона стремится к заключению мирного соглашения с Ираном в ядерной сфере, что может привести к отмене экономических ограничений, введённых в 2018 году. Он отметил, что снятие санкций рассматривается как инструмент невоенного давления на Тегеран, чтобы не допустить создания ядерного оружия. При этом Иран настаивает на снятии ограничений как на обязательном условии для любых договорённостей по ограничению своей ядерной программы.

Аналитик также обратил внимание на то, что даже частичное снятие санкций в энергетическом секторе, связанном с нефтью и газом, может способствовать стабилизации цен на углеводороды, что выгодно мировой экономике, особенно США. Он добавил, что сразу после заявления американского президента о возможности закупок иранской нефти Китаем цены на нефть заметно снизились, что подтверждает влияние подобных шагов на рынок.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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