Дипломатическая война началась: Россия наносит удар по Германии

2:09 Your browser does not support the audio element. Мир

В ближайшее время в Министерство иностранных дел России будет вызван посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф.

Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ МИД РФ

Как сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, дипломату объявят о мерах, которые российская сторона намерена предпринять в ответ на действия немецких властей в отношении российских журналистов. Речь, в частности, идёт о преследовании главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Захарова в беседе с журналистами РИА Новости отметила, что Москва уже занимается подготовкой ответных шагов.

По её словам, в настоящее время рассматриваются кандидатуры немецких корреспондентов, работающих в российской столице, в отношении которых могут быть приняты зеркальные меры в связи с ситуацией вокруг Феоктистова. Она также подчеркнула, что вызов немецкого посла в МИД станет частью реализации этих планов, о чём дипломату будет сообщено в ближайшее время.

Ситуация вокруг главы берлинского представительства "Россия сегодня" обострилась в начале лета. Феоктистов рассказал, что в июне немецкие правоохранительные органы провели обыск в квартире его семьи в Берлине, в ходе которого были изъяты паспорта его супруги и семилетней дочери.

Кроме того, ему самому было отказано в вылете из аэропорта Берлина 6 июня, несмотря на ранее выданное предписание покинуть территорию Германии до 19 августа.

Комментируя эти события, руководитель медиагруппы "Россия сегодня" выразил мнение, что действия немецкой полиции, включая изъятие документов у членов семьи журналиста, указывают на тревожные тенденции. Он считает, что подобное поведение властей ФРГ может свидетельствовать о подготовке общественного мнения в стране к конфронтации с Россией, что, по его мнению, ведёт Германию по опасному пути эскалации напряжённости в двусторонних отношениях.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова — российский государственный служащий, дипломат.

