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Мир больше не принадлежит США: БРИКС запустил обратный отсчёт

Мир

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прозвучали громкие заявления о роли объединения БРИКС в глобальной политике и экономике.

Один из участников мероприятия, глава Колумбийско-Евразийской торговой палаты, в беседе с журналистами РИА Новости отметил, что ключевая миссия этой организации заключается в продвижении идей многополярного мира и укреплении международного единства.

По мнению бизнесмена, объединение играет важную роль в перераспределении экономического влияния на мировой арене. Он подчеркнул, что эпоха, когда ключевые решения в сфере торговли принимались исключительно Соединёнными Штатами и Европой, уходит в прошлое. Бизнесмен также указал на необходимость отказа от зависимости от одной валюты или единого подхода к финансированию.

В качестве примера он привёл Китай и Индию, которые уже стали важными драйверами глобального экономического роста, а также Россию и Бразилию, занимающих лидирующие позиции в области природных ресурсов и сельского хозяйства. Всё это, по его словам, подтверждает важность перехода к многополярной модели мироустройства.

Между тем, объединение БРИКС продолжает расширять своё влияние. Так, стало известно, что на предстоящий саммит в Рио-де-Жанейро были приглашены представители Колумбии, Мексики и Уругвая, о чём ранее сообщил президент Бразилии.

Уточнения

БРИКС — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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