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Пентагон в осаде: Трамп нашёл внутренних врагов

1:15
Мир

Американский президент Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на средства массовой информации, обвиняя их в предвзятом освещении действий военных США в ходе операции против Ирана.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

Он потребовал, чтобы редакции новостных изданий, распространяющих, по его мнению, ложные сведения, немедленно избавились от сотрудников, участвующих в так называемой "охоте на ведьм".

В своём сообщении, опубликованном в социальной сети Truth Social, глава Белого дома подчеркнул, что такие СМИ обязаны не только уволить виновных, но и публично извиниться перед американскими военнослужащими, а также всеми, кто пострадал от их публикаций. Поводом для столь жёсткой реакции стали материалы в прессе, в которых ставилась под сомнение эффективность действий США в отношении Ирана.

Кроме того, президент выразил поддержку руководству Пентагона, высоко оценив их профессионализм. В частности, он отметил, что недавняя пресс-конференция с участием министра обороны и главы объединённого комитета начальников штабов стала образцом компетентности и организованности, выделив её как одно из лучших мероприятий подобного рода.

Уточнения

Пентаго́н  — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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