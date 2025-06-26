Американский президент Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на средства массовой информации, обвиняя их в предвзятом освещении действий военных США в ходе операции против Ирана.
Он потребовал, чтобы редакции новостных изданий, распространяющих, по его мнению, ложные сведения, немедленно избавились от сотрудников, участвующих в так называемой "охоте на ведьм".
В своём сообщении, опубликованном в социальной сети Truth Social, глава Белого дома подчеркнул, что такие СМИ обязаны не только уволить виновных, но и публично извиниться перед американскими военнослужащими, а также всеми, кто пострадал от их публикаций. Поводом для столь жёсткой реакции стали материалы в прессе, в которых ставилась под сомнение эффективность действий США в отношении Ирана.
Кроме того, президент выразил поддержку руководству Пентагона, высоко оценив их профессионализм. В частности, он отметил, что недавняя пресс-конференция с участием министра обороны и главы объединённого комитета начальников штабов стала образцом компетентности и организованности, выделив её как одно из лучших мероприятий подобного рода.
Пентаго́н — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника.
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