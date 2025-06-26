Кредитная бомба: Киев раскрыл свой главный план выживания

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Украина готовится к решительным шагам в финансовой сфере, которые могут повлиять на её отношения с международными кредиторами.

Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ майдан

Согласно проекту изменений в государственный бюджет на 2025 год, обнародованному одним из депутатов Верховной рады через Telegram, Киев планирует временно заморозить выплаты по кредиту, предоставленному Экспортно-импортным банком Китая. Этот заём был выдан Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, а срок его полного погашения установлен на 2030 год.

В документе указано, что правительство намерено обратиться к парламенту с просьбой разрешить приостановку платежей. Власти рассчитывают, что такой шаг откроет возможности для переговоров с китайской стороной, чтобы добиться более мягких условий возврата долга. Этот манёвр рассматривается как часть стратегии по управлению финансовыми обязательствами страны в условиях сложной экономической ситуации.

Между тем, Украина уже столкнулась с серьёзными трудностями в выполнении своих обязательств. В начале июня Киев не смог вовремя выплатить 670 миллионов долларов по ценным бумагам, связанным с ростом ВВП.

Это привело к тому, что международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг страны по этим обязательствам до уровня, обозначающего дефолт. При этом долгосрочный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне, указывающем на выборочный дефолт.

Финансовое положение страны продолжает ухудшаться: по данным на март, государственный долг Украины достиг отметки в 171,73 миллиарда долларов. В то же время, попытки реструктурировать обязательства на сумму 2,6 миллиарда долларов, предпринятые в переговорах с инвесторами, к концу апреля не увенчались успехом.

На этом фоне глава Министерства финансов страны ранее сообщил, что Киев не рассматривает возможность возврата долгов западным партнёрам в течение ближайших трёх десятилетий. Это заявление подчёркивает масштаб финансовых вызовов, стоящих перед Украиной, и её стремление найти нестандартные пути выхода из кризиса.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

