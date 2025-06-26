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Игра в войнушку: Америка сыграла главный спектакль с Ближним Востоком

2:09
Мир

Политолог и профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев поделился своим взглядом на действия США, связанные с нанесением ударов по ядерным объектам Ирана, а также на завершение активной стадии конфликта между Ираном и Израилем.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

По его мнению, всё произошедшее можно охарактеризовать как заранее согласованные шаги. Об этом он рассказал в интервью изданию "Военное дело".

Евстафьев отметил, что президент США Дональд Трамп сам признался в том, что вёл переговоры с иранской стороной, обмениваясь звонками и предупреждениями об ударах. По словам политолога, американский лидер фактически подтвердил, что речь шла о так называемой пиар-войне, в которой обе стороны заранее знали, где и как будут наноситься удары, а также как на них отвечать.

Профессор охарактеризовал американские атаки на Иран как зрелищную и эффектную операцию, целью которой было поставить яркую точку в конфликте. Он подчеркнул, что завершение противостояния было необходимо ускорить, поскольку Израиль начал проигрывать в этом противостоянии.

Евстафьев пояснил, что уже к восьмому дню конфликта между Ираном и Израилем стало очевидно, что политические цели, поставленные израильской стороной, не будут достигнуты.

Запасы противоракет у Израиля подходили к концу, а ущерб, наносимый в последние дни, становился всё более значительным и продолжал расти. Политолог задался вопросом, кто мог бы положить конец этому противостоянию, отметив, что ни премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, ни Иран не были в состоянии это сделать. По его мнению, единственным, кто мог завершить конфликт, оказался Трамп, и все стороны согласились с его ролью в этом процессе.

Евстафьев также указал, что самой сложной частью этой истории стало достижение договорённостей о демонстративных ударах со стороны США. Он описал это как ситуацию, в которой американцы предложили "дать побомбить", чтобы затем завершить конфликт.

Уточнения

Биньями́н (Би́би) Нетанья́ху (Нетания́гу) — израильский государственный и политический деятель, действующий премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022 года). 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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