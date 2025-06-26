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Архиепископ во главе бунта: подробности дела о захвате власти в Армении

Мир

В Армении в рамках расследования уголовного дела, связанного с попыткой насильственного свержения власти, под стражу были взяты 15 человек.

Никол Пашинян
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никол Пашинян

Об этом 26 июня проинформировала пресс-служба Следственного комитета (СК) республики. Материал об этом публикуют Известия.

По данным ведомства, в ходе следственных мероприятий, направленных на раскрытие планов по захвату власти, было проведено несколько обысков. В результате в жилищах участников оппозиционного движения "Священная борьба" были обнаружены предметы, способные легко воспламеняться, которые, предположительно, предназначались для нанесения ущерба электрическим сетям.

На сайте Следственного комитета уточняется, что все ходатайства, поданные в суд с требованием избрать в качестве меры пресечения арест, были удовлетворены, и в настоящее время под стражей находятся 15 обвиняемых.

Накануне, 25 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительным органам удалось сорвать масштабную операцию, целью которой было свержение действующей власти. Следственный комитет страны предъявил обвинения в терроризме, направленном на захват власти, лидеру движения "Священная борьба" архиепископу Баграту Галстаняну и его сторонникам.

В тот же день в рамках этого уголовного дела были задержаны Галстанян и ещё 14 человек, причастных к движению. На следующий день, 26 июня, суд принял решение об аресте Галстаняна на срок в два месяца.

Уточнения

Нико́л Вова́евич Пашиня́н — армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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