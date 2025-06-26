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Уроки географии: Евросоюз присоединил к себе часть другого континента

1:42
Мир

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас сделала неожиданное заявление, которое, по мнению наблюдателей, может затмить известные географические промахи главы МИД Германии Анналены Бербок. Материал об этом курьезе опубликовало издание EADaily

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Выступая на полях саммита НАТО, проходившего в Гааге, Каллас в беседе с журналистами агентства "Блумберг" отметила, что Канада теоретически могла бы стать частью Евросоюза, несмотря на своё расположение в Северной Америке.

Она пояснила, что, хотя Канада и не находится в Европе, существует способ обойти это препятствие — через Арктику, которая, по её мнению, создаёт общую границу между Канадой и странами ЕС.

Как уточняет издание, значительная часть территории Канады — около 40% — действительно относится к арктическому региону, однако ситуация не так проста. В этой зоне проживает всего около 150 тысяч человек, из которых более половины составляют коренные народы, включая индейцев, инуитов и метисов. Эти группы на протяжении истории сталкивались с тяжёлыми последствиями колонизации, включая дискриминацию и изоляцию.

При этом, несмотря на огромные размеры канадской Арктики, в ней проживает менее 1% от общего населения страны.

Стоит отметить, что разговоры о возможном сближении Канады с Евросоюзом начали появляться в европейских СМИ на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который не исключал возможности принудительного присоединения Канады к Соединённым Штатам.

Уточнения

Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018–2024). 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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