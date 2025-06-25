Семейная ферма в Чехии возродила традицию производства козьего молока: оно завоевывает мировой рынок

1:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Путь семьи от пражского жилого комплекса к органическому земледелию показывает, как видение и решимость могут принести успех.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Коза

Усадьба в Ратиборжице уже функционировала в начале 19 века. В 1924 году ее выкупили у графини Паулины де Левенштейн родители нынешнего владельца, и она функционировала до национализации в 1948 году.

В последующие десятилетия историческая усадьба стала резиденцией единого сельскохозяйственного кооператива, что имело свои последствия. Когда супруги Добровольни вернули ее себе по реституции, они решили восстановить ее былую славу.

В 1992 году молодая семья переехала на опустошенную ферму из пражского жилого комплекса.

Изменение жизни также поставило вопрос о том, как использовать новый дом. Путешествуя по Франции и Нидерландам, выбор пал на программу, которая в то время не существовала в Чехии.

"Рынок козьего молока в нашей стране был практически пуст, поэтому мы решили основать козью ферму. В то же время мы поняли, что осознание здорового питания будет постепенно развиваться, как мы видели на Западе", — описывает начало Йитка Добровольна.

Это оказалось правильным видением — несмотря на предубеждения, которые есть у многих людей относительно козьих продуктов

"Со временем мы наладили производство с использованием современных технологий, так что почти никто не возражал против козьего молока, совсем наоборот. Оно легко усваивается, питательно, и люди ищут его", — рассказал Добровольна.

Уточнения

Че́хия (чеш. и словац. Česko, МФА (чешск.) : [ˈʧɛskɔ], пол. Czechy, официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР), чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.) : [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.

