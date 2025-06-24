Педофил арендовал Диснейленд для свадьбы с 9-летней девочкой из Украины

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Работники Диснейленда в Париже вызвали полицию, когда узнали, что мужчина, который арендовал всю территорию парка развлечений, женится на 9-летнем ребёнке.

Фото: commons.wikimedia.org by J.-H. Janßen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дисней

На свадьбу пришла девочка из Украины со своей семьей, а позже к туда приехали свыше 100 гостей.

22-летний британец организовал эту свадьбу, куда приехала и мать "невесты" — 41-летняя украинка.

Полиция арестовала мужчину и женщину. При этом даже гости были шокированы тем, что мужчина хочет жениться на несовершеннолетней.

Жених тут же начал оправдываться, якобы он работает директором продюсерской компании, а свадьба — "декорация для съёмок видео".

Девочка, с его слова, не подвергалась насилию, сообщает KP. RU.

Уточнения

Дѝснейле́нд (англ. Disneyland, Disneyland Park) — парк развлечений в городе Анахайм (штат Калифорния, США), находящийся под управлением Walt Disney Parks and Resorts — подразделения компании «Уолт Дисней».

