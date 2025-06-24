Из ресторана в океан: 110-летнего лобстера отпустили на волю в Нью-Йорке

Владелец ресторана в Нью-Йорке Бутч Ямали отпустил старого лобстера в океан во время празднования Дня отца и Национального дня лобстера.
Морскому обитателю было 110 лет.
"Некоторые лобстеры просто не живут так долго, а этот дожил. Мы подумали: а почему бы не отпраздновать День отца, отпустив Лоренцо? Он стал почти как питомец. Люди приходили, чтобы его увидеть, фотографировались с ним — он был настоящим символом заведения", ― рассказал владелец заведения.
Он признался, что ему будет грустно без Лоренцо. Однако ресторатор верит, что лобстер сейчас "живет своей лучшей жизнью — карабкается к свободе и наслаждается соленым бризом".
Нью-Йо́рк (англ. New York City , сокр. NYC) — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира.
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