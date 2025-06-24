Охотники против властей: вот чем обернулся отказ от убийства медведицы в Литве

Литовские власти приказали местным охотникам убить медведицу, которая бродила по улицам столицы недалеко от центра.
Животное можно было заметить на окраинах столицы Литвы: медведица пересекала шоссе и ходила по задним дворам.
Власти города выдали предписание на отстрел хищника, но охотники отказались убивать зверя из-за того, что в стране осталось всего 5-10 таких медведей.
"Она была напугана, но не агрессивна. Она просто не знала, как сбежать из города, но она не сделала ничего плохого", — отметил глава ассоциации Рамуте Юкните.
Госслужащие же считают, что разрешение на отстрел выдали в качестве меры предосторожности.
Охотники предложили инициативу- временно усыпить зверя и отвезти в лес.
В итоге медведица сама ушла из города.
Литва́ (лит. Lietuva [lʲɪɛtʊˈvɐ]), официальное название — Лито́вская Респу́блика (лит. Lietuvos Respublika) — государство, расположенное в Северной Европе.
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