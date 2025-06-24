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Охотники против властей: вот чем обернулся отказ от убийства медведицы в Литве

0:53
Мир

Литовские власти приказали местным охотникам убить медведицу, которая бродила по улицам столицы недалеко от центра.

Медведь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медведь

Животное можно было заметить на окраинах столицы Литвы: медведица пересекала шоссе и ходила по задним дворам.

Власти города выдали предписание на отстрел хищника, но охотники отказались убивать зверя из-за того, что в стране осталось всего 5-10 таких медведей.

"Она была напугана, но не агрессивна. Она просто не знала, как сбежать из города, но она не сделала ничего плохого", — отметил глава ассоциации Рамуте Юкните.

Госслужащие же считают, что разрешение на отстрел выдали в качестве меры предосторожности.

Охотники предложили инициативу- временно усыпить зверя и отвезти в лес.

В итоге медведица сама ушла из города.

Уточнения

Литва́ (лит. Lietuva [lʲɪɛtʊˈvɐ]), официальное название — Лито́вская Респу́блика (лит. Lietuvos Respublika) — государство, расположенное в Северной Европе.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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