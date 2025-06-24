Тройной нейтралитет Туркменистана: страна стала козырем в игре США

Усиление напряжённости в ближневосточном регионе подтолкнуло Соединённые Штаты к тому, чтобы уделить особое внимание Туркменистану, чьё географическое положение становится всё более значимым на фоне текущих мировых событий. Об этом пишет argumenti.ru.
Расположение Туркменистана, имеющего общую границу с Ираном, играет важную роль в определении его стратегической ценности для Вашингтона. В условиях сложной геополитической обстановки на Ближнем Востоке страна, придерживающаяся политики строгого нейтралитета, которая трижды была признана Генеральной Ассамблеей ООН, может стать важным посредником в налаживании диалога и, возможно, способствовать снижению напряжённости в регионе.
Кроме геополитических факторов, интерес США к Туркменистану связан с его огромным энергетическим потенциалом. Страна входит в число мировых лидеров по запасам природного газа, что делает её привлекательным партнёром в условиях роста мирового спроса на энергоносители и стремления к разнообразию источников их поставок.
Партнёрство с Ашхабадом в энергетической отрасли открывает для США широкие перспективы.
Оно может включать не только закупку туркменского газа, но и вложения в развитие инфраструктуры, внедрение современных технологий добычи и транспортировки, а также реализацию совместных инициатив, направленных на укрепление энергетической безопасности.
Туркмениста́н — государство в юго-западной части Центральной Азии, столицей и крупнейшим городом которого является Ашхабад.
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