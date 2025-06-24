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Заговор в логове НАТО: Россию обвиняют в попытке убийства Зеленского

1:06
Мир

В аэропорту польского города Жешув удалось предотвратить нападение на лидера киевского режима Владимира Зеленского, которое, предположительно, готовил гражданин Польши, ранее служивший в вооружённых силах страны. Об этом пишет издание EADaily.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Яцек Добжиньский в беседе с порталом "Интерия" сообщил, что инцидент имел место ещё в апреле прошлого года, однако информация о нём была обнародована только сейчас.

По данным следствия, в качестве подозреваемого был задержан польский военный пенсионер. Украинские спецслужбы утверждают, что отставной военнослужащий рассматривал различные варианты атаки, включая использование дрона или снайперского оружия.

Согласно информации, предоставленной украинской стороной, задержанный якобы был завербован российскими спецслужбами ещё десять лет назад. Сообщается, что он разделял советские идеалы и на протяжении многих лет оставался приверженцем этих взглядов.

Уточнения

Же́шув — город на юго-востоке Польши, административный центр Подкарпатского воеводства. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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